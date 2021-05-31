شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي لمكافحته .. الجامعة العربية تحذر من خطورة التدخين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات السلبية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للتدخين.

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، اهتمام الجامعة العربية بموضوع تحسين صحة المواطن العربي الذي يتبوأ مقدمة أولويات العمل العربي الاجتماعي المشترك، وذلك من خلال الاهتمام بتطوير النظم الصحية وتقويتها ومكافحة الأمراض والوقاية منها.

ونوهت أبو غزالة إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته الـ 103 في فبراير 2019 باعتماد الدليل الاسترشادى الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته، الذي أقره مجلس وزراء الصحة العرب، والذي أكد على حظر تدخين التبغ بكافة أشكاله في الأماكن العامة المغلقة، ودعا الدول العربية الأعضاء إلى الاسترشاد بهذا الدليل عند إعداد التشريعات الوطنية لكل دولة.