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أزمة في أفغانستان بسبب نفاذ لقاحات كورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في أفغانستان اليوم الإثنين توقف إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تنتظر البلاد تسلم شحنات جديدة من اللقاحات كورونا، وسط زيادة في الإصابات خلال موجة ثالثة من الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في البلاد، داستاجير نزاري، اليوم الاثنين إن عملية تطعيم أشخاص جدد قد توقفت في البلاد.

ويقتصر التطعيم فقط حاليا على إعطاء الجرعات الثانية للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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