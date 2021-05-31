40 % من سكان السعودية تلقوا لقاح «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الأحد)، إعطاء 14 مليون جرعة من اللقاح، المضاد لفيروس «كورونا» المسبب لـ«كوفيد19»؛ بما يعادل نحو 40 في المائة من عدد السكان بالمملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص عن مستجدات «كورونا»: «نواصل مراقبة منحنى الإصابات، ونأمل أن نسير بالاتجاهات الإيجابية»، مطالباً بضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد.

وحذر الدكتور العبد العالي من يروج الإشاعات عن اللقاحات بأنه يسبب خطراً على الآخرين من حوله، وقد يتسبب هذا الأمر في عدم الوصول للمناعة المجتمعية، مؤكداً أن اللقاحات تقلل من اكتساب العدوى وتحمي من المرض الشديد.

وبخصوص الحصيلة اليومية لعدد الإصابات؛ أعلنت «الصحة» تسجيل 907 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 449 ألفاً و191 حالة؛ منها 9706 حالات نشطة؛ من بينها 1408 حالات حرجة ما زالت تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وأعلنت «الصحة» عن شفاء 1201 حالة، ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 432 ألفاً و138 حالة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الوفاة لتصل إلى 7347 بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانبها؛ أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تسجيل 28 ألفاً و862 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد خلال أسبوع، تصدرتها العاصمة الرياض بـ9897؛ تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5939، ثم المنطقة الشرقية بـ3326.

وشددت «الداخلية» على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.