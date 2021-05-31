نيجيريا.. مسلحون يخطفون طلابا من مدرسة

31 مايو , 2021
قالت ماري نويل بيرجي، السكرتيرة الصحفية لحاكم ولاية النيجر النيجيرية، إن مسلحين خطفوا طلابا في هجوم على مدرسة في الولاية الواقعة بشمال وسط البلاد.
وأضافت بيرجي في تصريح لوكالة "رويترز": "وقعت عملية خطف في مدرسة إسلامية في تيجينا، لكننا لم نتأكد بعد من عدد الطلاب المخطوفين".
وهاجمت جماعات مسلحة عدة مرات مدارس وجامعات في شمال غرب نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية، وخطفت أكثر من 700 طالب بهدف الحصول على فدية.
وفجر عجز قوات الأمن على كبح عصابات الخطف احتجاجات ضد ما يعتقد أنه تقاعس من جانب الحكومة.
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