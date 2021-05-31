انت الان تتابع خبر 'منقذ البشرية'.. الكشف عن أربع فوائد للقاح كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم إعطاء ما يقرب من 1.23 مليار جرعة لقاح على مستوى العالم، لتشير الأرقام إلى إمكانية العودة إلى "الحياة الطبيعية"، ومع ذلك، يواجه التطعيم العالمي لفيروس كوفيد -19 عددًا من التحديات التي قد تعرض نجاحه للخطر.ومع انتشار الفيروس وظهور عدد من الطفرات المختلفة له ببعض الدول، من المهم للغاية أن يتم التطعيم للسيطرة على انتشار الفيروس، بحسب موقع Onlymyhealth الذي عدد بعض فوائد التطعيم وفقًا للدكتور إل سانجا، الطبيب العام في عدد من المستشفيات الهندية.

يقلل من مخاطر الإصابة

يبدأ الجسم في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس بمجرد تلقيه للجرعة الأولى من لقاح COVID-19 سيكون جهاز المناعة قادراً على محاربة الفيروس بمساعدة هذه الأجسام المضادة، مما يقلل من فرص الإصابة بالعدوى، من المهم ملاحظة أنه حتى بعد التطعيم، يمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس.



وبمجرد تحصين غالبية السكان، تقل فرص الإصابة بالعدوى بسبب مناعة القطيع، لا يقلل الأشخاص الذين يتم تطعيمهم من فرص الإصابة بالعدوى فحسب، بل يساهمون أيضاً في حماية المجتمع وتقليل احتمالية انتقال الفيروس.

يقي من المرض الشديد

أظهرت الدراسات أن لقاح COVID-19 فعال في الوقاية من أمراض كورونا الخطيرة، وهذا يعني أنه إذا تم تطعيم الشخص وإصابته بالفيروس، فإن فرص الإصابة بمرض شديد تقل، فالأشخاص الملقحون الذين أصيبوا بالعدوى لديهم حالة خفيفة إلى متوسطة مقارنة بالأشخاص غير الملقحين، وبمجرد أن يتم تحصين الأشخاص بشكل كامل، يتم تقريباً القضاء على خطر الوفاة أو العلاج في المستشفى بسبب فيروس كورونا.

يساعد على التخلص من الكمامات في نهاية المطاف

التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 هو الأمل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية، فأدت الإجراءات الصحية الوقائية مثل غسل اليدين والفصل الجسدي واستخدام الكمامة إلى إبطاء انتشار الفيروس.