انت الان تتابع خبر بغداد .. قاتل ولده في قبضة العدالة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تمكنت مفارز مديرية مكافحة الاجرام في بغداد ،اليوم الاثنين، من القاء القبض على قاتل ولده في منطقة السيدية بالعاصمة بغداد.
وذكرت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان" المجرم الذي قتل ولده في منطقة السيدية بعد هروبه الى اقليم كردستان في قبضة المكافحة".
وكان شخص في مدينة السيدية ببغداد اقدم على قتل ولده ولاذ هارباً الى اقليم كردستان.
وكان شخص في مدينة السيدية ببغداد اقدم على قتل ولده ولاذ هارباً الى اقليم كردستان.