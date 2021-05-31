بغداد .. قاتل ولده في قبضة العدالة

وذكرت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان" المجرم الذي قتل ولده في منطقة السيدية بعد هروبه الى اقليم كردستان في قبضة المكافحة".

وكان شخص في مدينة السيدية ببغداد اقدم على قتل ولده ولاذ هارباً الى اقليم كردستان.

