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بغداد .. قاتل ولده في قبضة العدالة

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بغداد - ياسين صفوان - تمكنت مفارز مديرية مكافحة الاجرام في بغداد ،اليوم الاثنين، من القاء القبض على قاتل ولده في منطقة السيدية بالعاصمة بغداد.
وذكرت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان" المجرم الذي قتل ولده في منطقة السيدية بعد هروبه الى اقليم كردستان في قبضة المكافحة".

وكان شخص في مدينة السيدية ببغداد اقدم على قتل ولده ولاذ هارباً الى اقليم كردستان.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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