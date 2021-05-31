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انت الان تتابع خبر مواعيد وتوقيتات مباريات منتخبنا الشبابي في كأس العرب (جدول) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-31 | 17:25
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يفتتحُ منتخبنا الوطني للشباب مبارياته في بطولة كأس العرب، التي ستنطلق في مصر في العشرين من الشهر المقبل، بمواجهة منتخب جزر القمر يوم الاثنين الموافق (21/6/2021) في الساعة السابعة مساءً.
فيما ستكون ثاني مباريات ليوث الرافدين أمام منتخب لبنان يوم الخميس (24/6/2021) في التوقيت نفسه.
ويختتمُ منتخب الشباب مبارياته في مجموعته بمواجهة منافسه السنغالي حامل لقب النسخة الماضية يوم الأحد الموافق (27/6/2021) في الساعة الرابعة عصراً.
ويتأهل من كل مجموعة منتخبان إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.
ويختتمُ منتخب الشباب مبارياته في مجموعته بمواجهة منافسه السنغالي حامل لقب النسخة الماضية يوم الأحد الموافق (27/6/2021) في الساعة الرابعة عصراً.
ويتأهل من كل مجموعة منتخبان إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.
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