الجيش الكونغولي: مقتل 70 شخصا على الأقل على يد مسلحين بشرق البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

متابعات

قال مسؤول عسكري كونغولي اليوم الاثنين إن 70 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم على قريتين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وقال المتحدث العسكري جولز نجونجو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين إسلاميين مرتبطين بـ"القوات الديمقراطية المتحالفة" هاجموا قريتي بوجا وتشابي في إقليم ايتوري بشرق الكونغو.

وبجانب قتل السكان، نهب المسلحون المنازل وأخذوا رهائن، ومن بينهم العديد من المراهقين.

وتردد أن المذبحة وقعت بعدما تعرضت المنطقة للغزو من جانب مقاتلي "القوات الديمقراطية المتحالفة" الذين دخلوا البلاد من أوغندا المجاورة.

وقد صنفت الحكومة الأمريكية مؤخرا "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة منشقة عن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كجماعة إرهابية دولية.