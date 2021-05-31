إيطاليا تسجل 82 وفاة و1820 إصابة جديدة بكوفيد-19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

متابعات

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 82 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الاثنين مقابل 44 حالة في اليوم السابق في حين تراجعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 1820 من 2949.



وسجلت إيطاليا 126128 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ انتشار المرض في فبراير شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة عالميا.

وسجلت البلاد 4.22 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.