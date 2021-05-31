حالة الطقس المتوقعة في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة )تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.