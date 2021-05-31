شكرا لقرائتكم خبر فرنسا: اتهام إيران لمواطننا بالتجسس غير مفهوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدت وزارة الخارجية الفرنسية الاتهامات بـ»التجسس» التي وجهتها طهران إلى الفرنسي بنجامان بريير الموقوف في إيران منذ عام بأنها غير مفهومة، وذلك في رد فعل أرسل إلى وكالة فرانس برس.

وأشارت الوزارة إلى أن بريير الذي سيحاكم بحسب محاميه في إيران بتهمة التجسس، كان في رحلة سياحية في إيران، والاتهامات التي يواجهها غير مفهومة، مؤكدة أنها «ليست على علم بأي عنصر من المحتمل أن يدعم» هذه الاتهامات الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن محامي بريير الموقوف في إيران منذ مايو 2020 أن موكله سيحاكم بتهمة التجسس والدعاية ضد النظام السياسي في إيران.