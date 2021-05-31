فرنسا: اتهام إيران لمواطننا بالتجسس غير مفهوم

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وأشارت الوزارة إلى أن بريير الذي سيحاكم بحسب محاميه في إيران بتهمة التجسس، كان في رحلة سياحية في إيران، والاتهامات التي يواجهها غير مفهومة، مؤكدة أنها «ليست على علم بأي عنصر من المحتمل أن يدعم» هذه الاتهامات الإيرانية.
وفي وقت سابق، أعلن محامي بريير الموقوف في إيران منذ مايو 2020 أن موكله سيحاكم بتهمة التجسس والدعاية ضد النظام السياسي في إيران.
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