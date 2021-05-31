شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تلوح بـ"استخدام القوة" لوقف التصرفات الأجنبية غير الودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن مسؤول روسي كبير في مجال الأمن، قوله إن موسكو "مستعدة لاستخدام القوة" لوقف ما وصفه بالتصرفات "غير الودية" من قبل الدول الأخرى.

وتأتي التصريحات الواردة على لسان نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي قبل قمة مقررة لرئيسي روسيا والولايات المتحدة الشهر المقبل.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت روسيا إنها سترسل ما وصفته بإشارات "غير مريحة" للولايات المتحدة قبل قمة بين زعيمي البلدين الشهر المقبل، وأعلنت أنها ستعزز الانتشار العسكري على حدودها الغربية.

جاءت التصريحات بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحترام حقوق الإنسان عنما يلتقيان بمدينة جنيف في 16 يونيو/حزيران.، فيما تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، إن "على الأمريكيين أن يفترضوا أن عدداً من المؤشرات من جانب موسكو. لن تكون مريحة لهم، بما في ذلك خلال الأيام المقبلة".

وأضافت الوكالة أن ريابكوف قال إن روسيا ستكون مستعدة للرد على تساؤلات بايدن عن حقوق الإنسان في روسيا، وإن موسكو أكثر مرونة من واشنطن فيما يتعلق بوضع أجندة القمة.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي زادا مؤخرا أنشطتهما العسكرية إلى الغرب من روسيا بما يتطلب ردا من موسكو. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شويجو قوله، إن "تصرفات زملائنا الغربيين تدمر نظام الأمن العالمي، وتجبرنا على اتخاذ إجراءات مضادة مناسبة".

وتابع قائلاً: "سيتم إنشاء نحو 20 تشكيلاً ووحدة عسكرية في المنطقة العسكرية الغربية مع نهاية العام".