شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام التدريب البحري المشترك «فونيكس إكسبريس 2021» بتونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك «فونيكس إكسبريس 2021»، والذي استمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية التونسية بالبحر المتوسط، بمشاركة 13 دولة هي: مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا واليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا.

وشهدت المراحل الأولى للتدريب تنظيم عدد من المحاضرات النظرية على الموضوعات والأنشطة المخطط تنفيذها، خلال المرحلة الرئيسية للتدريب؛ لتبادل الخبرات في مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة، التي تؤثر على السلامة البحرية ومجابهة التهديدات غير النمطية.

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار، وقيام عناصر الوحدات الخاصة بتنفيذ عدة بيانات عملية لأعمال الاعتراض البحري، وحق الزيارة والتفتيش لسفينة مشبوهة والسيطرة عليها، والتدريب على سبل تعزيز إجراءات الأمن البحري بمناطق عمليات البحر المتوسط، من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات، وتوحيد مفاهيم أعمال القوات المشتركة؛ حيث ظهر خلال التدريب مدى الدقة والمهارة العالية التي تتمتع بها القوات المشاركة في التدريب.

وتأتي هذه التدريبات استمراراً لعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول العربية والأجنبية؛ لتعزيز آفاق التعاون العسكري، والتعرف إلى كل ما هو جديد في أساليب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات، وإرساء قواعد الأمن البحري في المنطقة.