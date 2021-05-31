شكرا لقرائتكم خبر عن السلطنة تبدأ خطوات عملية لتوظيف 32 ألف عُماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مسقط - راشد النعيمي:

بدأت الحكومة العُمانية مساعي جدية لتسريع وتيرة التوظيف للباحثين عن عمل من أبنائها، تنفيذاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، ضمن خطة تستهدف توفير ما يزيد على 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري، وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة، وذلك في إطار اهتمام السلطنة بملف التشغيل، واستكمالًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنيّة لتشغيل الشباب العماني في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص.

تنسيق بين الجيش و«العمل»

وبدأ الجيش السلطاني العُماني وأفرع القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة العمل استكمال إجراءات التجنيد المتبعة، كما تستمر قوات السلطان المسلحة في استقبال المستوفين للشروط العامة لإعلانات التوظيف من المواطنين الباحثين عن عمل، وفق البرنامج الزمني لإجراءات التجنيد والتوظيف بأسلحة قوات السلطان المسلحة، والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع، بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك وفق نظام المجموعات؛ حيث تم إطلاق موقع لتسجيل الراغبين في الانضمام.

وكانت مناطق في السلطنة قد شهدت توجه عدد من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم إلى المديريات التابعة لوزارة العمل؛ للتسريع في معالجة أوضاعهم، في وقتٍ لم تتوقف فيه الحكومة عن سعيها الجاد في توفير فرص العمل للمواطنين.

«تعمين» الوظائف

من جانب آخر، أكدت هيئة تنظيم الخدمات العامة أنها تتابع تنفيذ مبادرة لتعمين الوظائف في شركات المقاولين الفرعيين العاملة مع الشركات المرخصة في قطاع الكهرباء التي تستهدف 800 وظيفة في العام 2021. وأشارت إلى أن عدد الطلبات لشغل الوظائف المطروحة بلغ 7812 طلباً، وقد بدأت الاختبارات لفرز المرشحين، على أن تبدأ الشركات المسؤولة عن التشغيل في إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الذين اجتازوا الاختبارات، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران.

وافتتحت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوى دورة تدريب الشرطة المستجدين لدفعة جديدة من المواطنين الملتحقين بالشرطة من حملة دبلوم التعليم العام، بعد اجتيازهم إجراءات التقييم والاختبارات والفحوصات الطبية، مؤكدة استمرارها في رفد تشكيلاتها بالكوادر الوطنية المؤهَّلة والمدرَّبة؛ لينضموا إلى مَن سبقوهم في هذا الجهاز، من أجل خدمة المواطنين والمقيمين، وفقاً لاستراتيجية التوظيف الحديثة.

تسريع الإجراءات

كما عقدت وزارة العمل عدداً من الاجتماعات مع مديري عموم الموارد البشرية بالوحدات الحكومية؛ لتسريع المبادرات الخاصة بالتشغيل، تنفيذاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، وتم في الاجتماع التأكيد على أن تلتزم الوحدات الحكومية بتسريع إجراءات التعيين وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدة أنه سيتم توفير الدرجات المالية حسب خطة التوظيف المعتمدة، وستعمل الوزارة على متابعة إجراءات التشغيل في مختلف القطاعات، والإعلان عن خطوات تنفيذ التوجيهات السامية بشأن تشغيل القوى العاملة الوطنية. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تواصل إنهاء إجراءات تعيين ما مجموعه 2733 معلماً ومعلمة جدد للعام الدراسي القادم 2021/ 2022م من الخريجين العمانيين للعام الأكاديمي الحالي، ممن خضعوا للاختبارات التحريرية التي أجريت هذا العام، وممن كانوا بقوائم الانتظار من الأعوام السابقة، وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أنه سيتم إعلان أسماء المعلمين الجدد الذين سيتم تعيينهم للعام الدراسي الجديد قبل نهاية شهر يونيو المقبل، بعد استكمال الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن.

كما أعلنت شركات ومؤسسات حكومية خاصة عن مبادرات متنوعة لتعيين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، التزاماً منها بالمسؤولية تجاه المجتمع، ودعماً لإنجاح مساعي الحكومة في توفير فرص وظيفية لهم؛ حيث تنافس عدد من رجال الأعمال في طرح العديد من الوظائف في مؤسساتهم.