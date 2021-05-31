شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون والدبيبة يجتمعان الثلاثاء بباريس لبحث الاستقرار في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في باريس لمناقشة عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، على ما أعلن قصر الإليزيه الاثنين.

وستجدد فرنسا في هذه المناسبة مطالبتها بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، فضلاً عن دعمها تنظيم انتخابات، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وتم تكليف إدارة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة بتوحيد المؤسسات الليبية والتحضير لانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر بموجب عملية أطلقتها الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويعتبر انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة أمراً محورياً في هذه العملية، إذ تسببت القوى الخارجية إلى حد كبير بتأجيج الصراع الليبي.

وأفادت الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر، بأن ثمة 20 ألف مرتزق ومقاتل أجنبي في ليبيا، وهم يتوزعون على مجموعات عدة ومن جنسيات مختلفة، ولكن هناك أيضاً مئات عدة من الجنود الأتراك الذين يتواجدون في ليبيا بموجب اتفاق ثنائي أبرم مع الحكومة السابقة في طرابلس.

وقام الدبيبة بزيارة للجزائر يومي السبت والأحد، ودرس البلدان اللذان يشتركان في نحو ألف كيلومتر من الحدود، استئناف الروابط البرية والبحرية بينهما، كما أن من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الليبي رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجي الاثنين في روما.