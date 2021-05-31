شكرا لقرائتكم خبر عن «النزاهة العراقية»: 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الاثنين، عن مُجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفّذة بحق كبار المسؤولين وتمثلت في صدور 53 أمر قبض واستقدام بحقهم خلال إبريل/نيسان الماضي.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائية على خلفية قضايا وملفات حققت فيها وأحالتها إلى القضاء: «بصدور 54 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث تم صدور 8 أوامر قبض، و45 أمر استقدام للمدة من الأول إلى 30 إبريل، شملت ثلاثة أعضاء في مجلس النواب للدورة الحالية، فضلا عن عضو من الدورات السابقة».

وأضافت أن «أوامر القبض والاستقدام شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين، إضافة إلى 8 محافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و15 من المديرين العامين 7 منهم حاليون و7 سابقون ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر 23 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات».

وأوضحت أن «26 ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مكفلون، و18 منهم صدرت بحقهم أوامر استقدام، فضلاً عن 4 آخرين محالين إلى جهة تحقيقية أخرى، و2 محالين إلى محاكم تحقيق أخرى، ومتهمين اثنين هاربين، فيما شُمل واحد ممن صدر بحقهم أمر استقدام، بقرار العفو».