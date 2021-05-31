شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يفتتح أعمال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم أعمال النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك)، الفعالية الأكثر أهمية في قطاع الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2021، لمناقشة أهم التطورات العالمية في مجال الأمن السيبراني واستكشاف الجيل التالي من أحدث الحلول لمكافحة الجرائم السيبرانية الآخذة في الزيادة في جميع أنحاء العالم.

وحرص سموه خلال الجولة التي شملت عدداً من الأجنحة المحلية والعالمية المشاركة في المعرض الذي يستضيف مشاركات من أكثر من 30 دولة حول العالم، على التعرف إلى أحدث الحلول والتقنيات التي تطرحها جملة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال الحيوي، والذي تتزايد أهميته في عصر الثورة الصناعية الرابعة وتزايد الاعتماد على التقنيات والشبكات الرقمية التي أصبحت تشكل الركيزة الأساسية للحياة العصرية، وتمثل عصب الاقتصاد الحديث.

وشملت جولة سموه في المعرض التوقف عند منصة مركز دبي للأمن الإلكتروني، حيث استمع إلى شرح حول جهود المركز وأهم مبادراته، كما شهد سموه إطلاق النظام الإلكتروني «ترس» المتخصص في الكشف عن الثغرات الأمنية في المواقع الإلكترونية والذي طوره المركز، في خطوة تسهم في ترسيخ مكانة دبي بوصفها المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني.

ويأتي النظام الجديد في إطار مؤشر دبي للأمن الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي منتصف عام 2020 ليدعم الأداء العام للأمن الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الإمارة. وقام بتصميم وتطوير النظام بالكامل فريق إماراتي بنسبة 100% ويتولى النظام فحص المواقع الإلكترونية الحكومية ومواقع المشتركين للكشف عن الثغرات الأمنية وإبلاغ الجهات المعنية، ليتم العمل على اتخاذ الإجراء المناسب للتعامل مع تلك الثغرات ومعالجتها.

كما حرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على التوقف في أجنحة عدد من الدول الأجنبية المشاركة، وكذلك عند منصات كبرى الشركات العالمية والتي تضم أكثر من 150 من أبرز العلامات الرائدة في قطاع الأمن السيبراني حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة وفرنسا وألمانيا وروسيا، والتي حرصت على الوجود في النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات، حيث أعرب الجميع لسموه عن بالغ تقديرهم لما توفره دبي من أجواء آمنة، للمشاركة في الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها وتشكل عنصر دعم مهماً لاستعادة الاقتصاد العالمي لعافيته مع استمرار جهود مكافحة وباء كوفيد-19.

واستمع سموه من القائمين على الشركات العالمية المشاركة إلى شرح حول أحدث التقنيات والبرمجيات والحلول التي تطرحها، بما يؤكد الجاهزية الكاملة للتصدي للجرائم الرقمية والشبكية التي تشكل تهديداً متنامياً للأعمال والمجتمعات لاسيما في الوقت الذي يسارع فيه العالم الخطى للتحول نحو البيئة الذكية بالكامل، ما يزيد من أهمية هذا الحدث، لما يمثله من قيمة لفرصة التلاقي وتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول ما يمكن القيام به من جهود لتحجيم هذه النوعية من الجرائم والحد من الخطر الذي تمثله على الأعمال والحكومات على حد سواء.

رافق سموه خلال الجولة اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، واللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ويوسف الشيباني، مدير مركز دبي للأمن الإلكتروني.

ويستضيف جيسيك باقة من أبرز المبتكرين الدوليين والإقليميين من شركات مثل مايكروسوفت وهواوي وسباير سوليوشنز وتيلي تراست وبلوفيكتور وديجيتال 14 حيث تستعرض أحدث التوجهات في مجال مواجهة التهديدات المتزايدة الناجمة عن الاعتماد على أسلوب العمل عن بُعد والتسارع في التحول الرقمي.

منهجية استباقية

وقد أعرب هلال سعيد المري عن جزيل الشكر لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لدعمه لمعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات، وتشريفه إياه بالزيارة وافتتاح أعماله، وقال: «اعتمدت دولة الإمارات منهجية استباقية تجاه مكافحة الجرائم السيبرانية.

وتلعب الاستراتيجية التعاونية والاستشرافية لحكومة الإمارات دوراً محورياً في حماية بنيتها التحتية الرقمية. ويعد كل من مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومبادرة دبي الذكية، وغيرها من الجهات الحكومية الداعمة، عاملاً جوهرياً لنجاح الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم السيبرانية وإثراء المناقشات الهادفة عبر منصة جيسيك».

تطور ملموس

من جانبه، قال سعيد حشيش، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: «تطورت طبيعة التهديدات بشكل ملموس على مدى العام الماضي، لا سيما في ضوء سعي أماكن العمل والقطاعات للتكيف مع الأزمة ومحاولة تجاوزها. وفي عام 2020، تم إيقاف أكثر من ستة مليارات تهديد مصدرها البرمجيات الخبيثة عند أطراف الشبكة المحمية من قبل مايكروسوفت ديفيندر حول العالم.

وتعكس مشاركتنا في فعالية جيسيك الجهود التي نبذلها لتوفير المرونة التشغيلية للشركات، بالتزامن مع سعيها لمواصلة تكييف النماذج الهجينة ضمن بناها الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وتسريع جهود تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمية الخاصة بها. وفي ضوء سعيها لحماية الشركات في جميع أنحاء الدولة، قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في مجال الأمن السيبراني، ونتطلع قُدماً لدعم هذه الرحلة من خلال طرح أفضل ما لدينا من ابتكارات وخبرات لحماية أصولهم الرقمية».

وبالتزامن مع ريادة دبي لجهود العودة الآمنة إلى تنظيم الفعاليات المباشرة، التي تُعززها بروتوكولات الصحة والسلامة الموثوقة لمركز دبي التجاري العالمي، سيحظى زوار فعالية جيسيك 2021 بفرصة الاستفادة من برنامج المؤتمر الممتد لثلاثة أيام والذي يشهد مشاركة 180 من أشهر الشخصيات المتخصصة ستقوم بالخوض في أهم قضايا الأمن الإلكتروني وأكثرها إلحاحاً.

كما سيشهد المعرض طرح استراتيجيات مبتكرة يقدمها مسؤولون تنفيذيون في مجال أمن المعلومات ومديري المعلومات والتقنية والجهات التنظيمية وصنّاع السياسات العاملين في القطاعات الحكومية وقطاع التمويل والرعاية الصحية والاتصالات والطاقة والمرافق الخدمية، سعياً لبناء منظومة سيبرانية تتميز بالمتانة والمرونة وتشكّل أساساً موثوقاً في الاقتصاد الرقمي.

وتضم قائمة الشخصيات المؤثرة التي ستتحدث على مدى الأيام الثلاثة من أجندة المؤتمر كُلّاً من: الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات؛ وماتياس شرانر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد شرانر للتفاوض والمفاوض السابق لتحرير الرهائن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ وتونو تامر، المدير التنفيذي لسلطة نظم المعلومات الإستونية؛ وألكسندر هالوشينكو، كبير المفتشين في مكتب مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا وغيرهم.

تعاون وتنسيق

ويهدف جيسيك إلى تنسيق أجندات الأمن السيبراني وتنظيمها وتحديد أولوياتها في المنطقة، حيث تقام الفعالية بتنظيم استراتيجيّ وشراكة وثيقة مع أكثر الهيئات الإلكترونية تأثيراً في الإمارات؛ بما فيها مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومبادرة دبي الذكية، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وأدنوك للتكرير، والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الإمارات.

كما سيستضيف مجلس الأمن السيبراني في الإمارات الدورة الأولى للمؤتمر العالمي للأمن السيبراني، والذي سيسلط الضوء على مشهد الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية وإفريقيا، بينما سيركز مؤتمر جيسيك إنسباير 2021 على أهمية دورة المرأة في القطاع.

ويُقام جيسيك 2021 وسط بروتوكولات وقائية صارمة، والتي مكنّت مركز دبي التجاري العالمي من إثبات قدرته على تقديم بيئة تتميز بأفضل مستويات السلامة لاستضافة الفعاليات التجارية المباشرة، وتنظيم المعارض العالمية بالتوافق مع أعلى معايير السلامة.

يذكر أن مركز دبي التجاري العالمي قد استقبل في شهر فبراير الماضي عشرات الآلاف من الزوار في معرض جلفود 2021، الفعالية المباشرة الأولى عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات بعد 12 شهراً، والتي عبّر خلالها 98% من الزوار باستمتاعهم بتجربة آمنة أو آمنة للغاية.

يشار إلى أنه لا يمكن التسجيل في موقع انعقاد جيسيك 2021؛ ويتم استقبال المسجلين إلكترونياً ومسبقاً فقط عن طريق: www.gisec.ae