شكرا لقرائتكم خبر عن جسور الخير تنشر البهجة في شلاتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أرسلت جامعة المنصورة، قافلة شاملة إلى مدينة شلاتين، تحت اسم «جسور الخير»، وتتعدد أنشطة القافلة من الطب والعلاج إلى التوعية والترفيه ونشر البهجة والسعادة، خاصة بين الأطفال.

وأشار د. عادل التابعي، عميد كلية الطب البيطري، ونائب رئيس القافلة، إلى أن القافلة ستتواجد على مدار 4 أيام، لتقدم خدماتها الشاملة في شلاتين وحلايب وأبو رماد.

وقامت القافلة الطبية في يومها الأول، الأحد، بتوقيع الكشف الطبي على 415 حالة من أهالي المدينة، والمناطق المُحيطة بها، في تخصصات متعددة.

وقالت د. جيهان عبد الواحد، مديرة شؤون التوعية والإرشاد إن أنشطة القافلة، شملت تنظيم لقاءات ومحاضرات تثقيفية مع السيدات لتوعيتهن بكيفية بناء الإنسان السليم صحياً ونفسياً وعقلياً، وتنمية المهارات الحياتية، وحل مشاكل الأسرة، وتنمية شخصية المرأة.