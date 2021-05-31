شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة طلابية بالدراجات في شرم الشيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

نظمت كلية الألسن بجامعة الملك سلمان بمصر، يوماً لدعم استخدام وسائل المواصلات النظيفة، في محافظة جنوب سيناء، بهدف الحفاظ على البيئة.

وشملت الفعاليات إطلاق مسيرة بالدراجات من مقر الجامعة إلى متحف شرم الشيخ، شارك فيها عشرات من طلاب الجامعة، وذلك في إطار التشجيع على المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، وتطبيق المبادئ التي يدرسها طلبة الجامعة في مقرر التغير المناخي والاستدامة.

ولقيت المبادرة إشادة من أبناء المحافظة، ومن مختلف الأجهزة الرسمية، وفي مقدمتهم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي ثمّن هذه المبادرة، واعتبرها جهداً طيباً من طلاب جامعة الملك سلمان، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتشجيع وسائل المواصلات، التي تعتمد على الطاقة النظيفة، من أجل حماية البيئة، والحفاظ عليها من التلوث.