شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء.. جائحة «كورونا» سرّعت التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أجمع خبراء في الأمن السيبراني، أن جائحة «كورونا» سرعت التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات في تيسير الأعمال والتعليم وكل مناحي الحياة، مؤكدين أهمية زيادة الوعي المجتمعي في الاستخدام الآمن لشبكة المعلومات وزيادة الرقابة على الطلاب، لضمان أمنه وعدم تعرضهم للهجمات السيبرانية.

مكتسبات التحول الرقمي

قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن المؤتمر والمعرض ينعقدان هذا العام، وخلال جائحة «كورونا» التي يمر بها العالم، وسط حضور كبير من شركات ومؤسسات عالمية ومحلية، لتأكيد دور أمن المعلومات في تسيير الأعمال.

وأضاف ل«الخليج» على هامش المؤتمر، أن القائمين على الأمن الإلكتروني أبطال يعملون خلف الكواليس ضمن خط الدفاع الأول، ودورهم متميز في كل المجالات. مؤكدا أن المؤتمر في دورته الحالية يناقش مكتسبات التحول الرقمي وسبل حماية المعلومات.

مشروع «ترس»

فيما استعرض أحمد خوري، مدير قسم الاستجابة الأمنية بالإنابة في مركز دبي للأمن الإلكتروني، مشروع «ترس» لفحص المواقع الإلكتروني الحكومية، وتقديم تقارير لإصلاح الأخطاء وتفادي الثغرات.

وقال إن «ترس» الذي دشّنه المركز قبل 6 أشهر مشروع إماراتي 100 % وهو أحد أهم المشروعات الخاصة بالأمن الإلكتروني؛ حيث يقدم صورة شاملة لأصحاب القرار والمسؤولين عن الحالة الأمنية للمواقع الالكترونية الحكومية.

وأوضح أنه نجح في تسريع فحص المواقع ورصد أي تهديد او هجمات خلال مدة قصيرة. مؤكدا أن عدد المواقع الحكومية ضمن المشروع 40 تتابع دورياً. ورصد الثغرات لا يزيد على ثلاثة أيام، ونستهدف المواقع التي تزيد على 100 موقع.

وخلال جولة ”الخليج 365” في المؤتمر أكد خبراء أهمية رفع الوعي المجتمعي الخاص باستخدام الشبكة العنكبوتية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا ومصدراً للعمل والتعليم.

وقالوا إن التعرف إلى الاستخدام الآمن للأجهزة الإلكترونية لأفراد الأسرة، يمثل أولوية قصوى في ظل الأحوال الراهنة التي يشهدها العالم.

برامج حماية خاصة

وقال ماهر جاد الله، المدير الإقليمي لشركة «تينابل للأمن الإلكتروني» إن حماية الشبكة أحد أهم التحديات التي تواجهه المجتمع، بسبب ما فرضته الأحوال الراهنة، بالعمل والتعليم عن بُعد.

وشدد على أهمية استخدام برامج خاصة بحماية المستخدمين، خاصة الطلاب وزيادة وعي الأسر بالاشتراك في الورش والمحاضرات التوعوية. مشيراً إلى أن «تينابل» تقدم محاضرات توعوية خاصة بالاستخدام الآمن.

فيما أكد بشير موسى، من «نوزومي نيتوركس» المتخصصة في أمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، على تسريع وتيرة التحول الرقمي بالابتكارات الرائدة التي تدعم الأمن السيبراني الصناعي والتحكم التشغيلي. ونعمل على أيجاد حلول موحدة لإمكانية مراقبة التقنيات التشغيلية والكشف عن التهديدات والرؤية لمئات الآلاف، من أكبر المواقع المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة والنقل والتصنيع والتعدين، وغيرها من المواقع الصناعية في العالم.

مايكروسوفت: الإمارات تمتلك بنية تقنية وتشريعية قوية

وأكدت ليلى سرحان، مديرة القطاع العام في «مايكروسوفت الإمارات» أن للشركة تعاوناً كاملاً مع أجهزة الإمارات الرسمية المعنية بالأمن السيبراني، فيما يتعلق بالتنبؤ الاستباقي، وعند التعرض لأية هجمات معلوماتية تضرّ ببنية الدولة المعلوماتية، بالتعاون بين مراكز رصد الهجمات الالكترونية العالمية وأجهزة الدولة.

وقالت: الإمارات تتمتع ببنية تحتية تقنية وتشريعية قوية بحماية المعلومات والأمن السيبراني، تسهم في التعامل مع الهجمات الإلكترونية المتزايدة، لاسيما خلال أزمة «كوفيد-19»، حيث تعرض كثير من القطاعات الحكومية، وبالأخص الصحي لهجمات سيبرانية عنيفة وكبيرة.

وأوضحت سرحان، أن لدى دولة الإمارات قدرات قوية للتعامل مع الهجمات الإلكترونية والسيبرانية، والتحديات المتعلقة بها، بفضل شراكتها مع «مايكروسوفت» وما تتمتع به إمكانات عالمية، من حيث مراكز الرصد والتنبؤ بالهجمات والتعامل معها. مشيرة إلى أن الشركة تستثمر عالمياً أكثر من مليار دولار سنوياً في البحث والتطوير في أمن البيانات.

وأضافت أن الشركة تعمل من كثب، لتزويد شركائها من الجهات الحكومية في الإمارات بالتحديثات البرامجية وأنظمة حماية المعلومات بصورة آنية أحياناً، فضلاً عن تطوير قدرات هذه الجهات، من حيث الخبرات والتدريب، لمواجهة التحديات المتعاظمة في اختراقات البيانات. فيما تواجه الخبرات البشرية المتعلقة بأمن البيانات عالمياً نقصاً بنحو 3.5 مليون خبير، ما يستدعي العمل سريعاً على تأهيل الكوادر الوطنية المحلية بالصورة المثلى، لمواكبة مستجدات قرصنة المعلومات.

وشددت على ضرورة العمل بالتوازي التام فيما يتعلق بالتحول الرقمي وأمن المعلومات، بعدما فرضت الجائحة ضرورة تأمين البيانات الحكومية في التعليم والعمل عن بُعد، حيث باتت بنى المؤسسات الحكومية فيهما معرضة لمزيد من الهجمات، ما يستدعي العمل وبسرعة لحماية أنظمة البيانات في هذه المؤسسات الحيوية على وجه الخصوص.

وأفادت سرحان بأن الجائحة خلقت نقطة تحول مفصلية في تطور التهديدات الإلكترونية عبر 3 جبهات هي: الارتفاع المستمر في تصميم وتعقيد الهجمات في الدول، والخصخصة المتزايدة لهجمات الأمن السيبراني، بجيل جديد من الشركات الخاصة. وأخيراً، التطورات المملوءة بالتحديات التي نعيشها، وجاءت بسبب تداعيات الهجمات الإلكترونية والجائحة.

وقالت: تغير مشهد الأمن السيبراني جذرياً، كما يتضح من الهجمات المعقدة التي انتشرت على نطاق واسع مثل «''Nobelium و''Hafnium'' وهجوم ''Colonial Pipeline'' خلال الأسبوع الماضي، الذي يعطي مؤشرات واضحة، إلى أن برامج الفدية التي يديرها الإنسان آخذة في التصاعد والارتفاع.

وأضافت: يطلق المتسللون عالمياً ما معدله 50 مليون هجمة، عبر كلمة مرور يومياً، أي نحو هجمة 579 في الثانية. ودون أدنى شك زادت هجمات التصيد الاحتيالي وهجمات البرامج الثابتة، وكذلك أصبحت برامج الفدية مشكلة كبيرة بشكل لا يصدق. وقد منعت «مايكروسوفت» وصدت 30 مليار تهديد عبر البريد الإلكتروني، خلال العام الماضي وحده.

وتابعت: تتعقب «مايكروسوفت» الآن بنشاط، نحو 40 دولة فاعلة ونشطة، و140 مجموعة تشكل تهديداً تجسد 20 دولة مختلفة، مقارنة بالأوضاع السابقة. فضلاً عن ذلك تعمل على تحليل نحو 8 تريليونات إشارة كل يوم، بحثاً عن نشاط ضار محتمل في البريد الإلكتروني، وعلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، وفي التطبيقات السحابية التي يسجل الأشخاص الدخول إليها للعمل أو لممارسة الأنشطة الشخصية.