شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليارات جنيه لتطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في مصر، اجتماعاً مع الأعضاء المنتدبين لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، حيث استعرض آخر مستجدات الأعمال الإنشائية، وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج، والتي تشمل 65 مبنى، ما بين إنشاءات جديدة وترميم.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان، الاثنين، إن الكلفة التقديرية لهذه المشروعات، تبلغ حوالي 7 مليارات جنيه (445.98 مليون دولار)، ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف العام المقبل.

وأكد الوزير ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر لمشروع التطوير، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتركيب الماكينات الحديثة بعد إتمام الأعمال الإنشائية.

وتابع الوزير موقف محالج القطن الثلاثة، التي تم الانتهاء من إنشائها مؤخراً في الزقازيق، وكفر الزيات، وكفر الدوار، حيث وصلت بعض الماكينات، وجاري توريد باقي المعدات، تمهيداً لتركيبها، وتشغيلها خلال موسم القطن الجديد.