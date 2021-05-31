شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: «مهارات الإمارات» فرصة متجددة للتنافس الشبابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، افتتح الدكتور مبارك الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الإثنين، الدورة الثانية عشرة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات2021» التي تستمر 3 أيام، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وسط إجراءات احترازية.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات فرصة متجددة يتنافس من خلالها الشباب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وقال سموه على "تويتر":"المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات برعاية أم الإمارات وتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، فرصة متجددة يتنافس من خلالها الشباب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، نتمنى لهم جميعاً التوفيق في خدمة الوطن، مثمنين هذه المبادرات المهمة على طريق التعافي التام من آثار "كوفيد19 "

حضر الافتتاح، وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، والمهندس علي المرزوقي، نائب المدير العام للمركز بالإنابة، رئيس مهارات الإمارات، والدكتور علي النقبي، مدير بوليتكنك أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين، حيث تفقد الجميع أجنحة المسابقة، وتعرفوا إلى آليات سيرها، وشروط الالتحاق بها، ومجالاتها التنافسية، وطرق التحكيم فيها.

والتقى المسؤولون نخبة من شباب وفتيات الإمارات المشاركين، وعددهم 86، يتنافسون في 17 مجالاً هندسياً وتقنياً وفنياً، وبمشاركة نخبة من المؤسسات الوطنية منها وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وبوليتكنك أبوظبي، وكليات التقنية العليا وغيرها من المؤسسات التعليمية بالدولة.

واستعرض عدد من المتسابقين تخصصين جديدين لأول مرة في النسخة الحالية من المسابقة وهما «أنظمة التحكم الصناعي، والنحت باستخدام الحاسوب» ضمن تخصصات هندسية وتكنولوجية التي من بينها الخراطة بالحاسوب، وتقنية السيارات، وحلول برمجيات تقنية معلومات الشركات، وتصميم مواقع الانترنت، وتقنية التصميم الجرافيكي، والرسم الهندسي والأوتوكاد، وصناعة المجوهرات، وغيرها من المهارات المعتمدة دولياً.

وقال الطالب منصور الراشدي من جامعة الإمارات إن جهاز النحت باستخدام الحاسوب يستخدم النحت على قطع الألمونيوم، بعد تصميم القطعة عبر الحاسب الآلي ومن ثم أخذ الكود وإعطاء أوامر للجهاز بعد وضع القطعة في المكان المخصص للنحت مما يوفر العديد من التسهيلات على مقدمي الصناعات المختلفة.

وقال الدكتور مبارك «إن هذه الدورة تعكس حرص «أبوظبي التقني»على تحقيق المسؤولية الوطنية نحو ضرورة العمل المبدع والمسؤول لاكتشاف القدرات الخاصة لشباب وفتيات الإمارات، أغلى ثروات الوطن، ومن ثم العمل المتقدم مع كل الجهات المعنية على صقل هذه القدرات وتطويرها».

وأعرب عن شكره لسموّ الشيخة فاطمة، على الرعاية الكريمة التي توليها لفعاليات المركز، ومنها المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات للمرة الثانية عشرة، كونها الحدث الوطني المهم الذي تكتشف به المواهب الوطنية المتميزة في المجالات التقنية والمهنية.

وقال المهندس علي المرزوقي، إن أبناء المجتمع يمكنهم متابعة البث المباشر لمنافسات وفعاليات المسابقة عبر اليوتيوب من خلال الرابط التالي على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، تحت رقابة ومتابعة دقيقة من لجنة التحكيم التي تتضمن نخبة متميزة من المتخصصين في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا.

وأضاف يشترط لزيارة المسابقة بشكل عام إجراء فحص PCR قبل 48 ساعة على الأكثر. لافتاً إلى أن «مهارات الإمارات» أسست عام 2006، لتكون المؤسسة المتخصصة في رعاية المواهب الوطنية المتميزة في المجالات التقنية والمهنية، فضلاً عن تمكين الشباب من المسارات الوظيفية والمهنية المطلوبة في سوق العمل وتتوافق مع الاقتصاد المعرفي، ومتطلبات الذكاء الاصطناعي اللازم لتلبية متطلبات المشروعات الصناعية العملاقة التي تنفذها الدولة حالياً ومستقبلاً.

وقال المهندس فهر السويدي، الرئيس التنفيذي لمنظمة مهارات آسيا العالمية: إن المسابقة في دورتها الحالية تضم 17 فئة، حيث قل عدد الفئات هذا العام، بسبب الجائحة، ورغم ذلك تشهد الدورة إقبالاً كبيراً.

وأضاف أن هناك فئات متنوعة ضمن المسابقة حيث تشهد فئة الطباعة الثلاثية إقبالاً لافتاً، من حيث تعلم الطلاب طرق البرمجة بالطباعة الثلاثية، وطرق التصميم. لافتاً إلى أن آخر يوم في المسابقة سيشهد تتويج الفائزين تمهيداً للمشاركة في المسابقة العالمية في الصين عام 2022.