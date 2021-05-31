شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تتجه لتخفيف قيود كورونا خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج اليوم الاثنين إن بلاده ستكون قادرة على تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا بعد الثالث عشر من يونيو كما هو مقرر.

وقال في بيان متلفز :"بفضل دعمكم، انخفض عدد الحالات".

وأضاف :"لابد أننا نسير على الطريق الصحيح للسيطرة على هذا التفشي".

وأعادت سنغافورة في وقت سابق من هذا الشهر فرض بعض القيود بعد ارتفاع طفيف في الأرقام اليومية، وقفزة فيما وصفها رئيس الوزراء اليوم بأنها "حالات غير محددة مصدر العدوى".

وحظرت السلطات تناول الطعام في المطاعم، وقيدت حضور الفعاليات بـ 100 شخص، وطالبت المواطنين بعدم الالتقاء أو الخروج في مجموعات من أكثر من شخصين.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة، ثلاث منها غير محددة مصدر العدوى.

وسجلت الدولة المدينة، والبالغ عدد سكانها 7ر5 مليون نسمة، إجمالا نحو 62 ألف إصابة بكورونا، كان معظمها العام الماضي بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مساكن مكتظة.