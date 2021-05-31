انت الان تتابع خبر إسرائيل توقع معاهدة ضريبية مع دولة عربية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال إسرائيل كاتز وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن بلاده وقعت معاهدة ضريبية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن ”الخطوة ستنشط تطوير الأعمال بين البلدين“ بعد اتفاق السلام الذي وقعاه العام الماضي، وأدى إلى إقامة علاقات دبلوماسية بينهما للمرة الأولى.
وكانت وزارة المالية الإماراتية، قالت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنها ”توصلت إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل لتحاشي الازدواج الضريبي“.
وكانت وزارة المالية الإماراتية، قالت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنها ”توصلت إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل لتحاشي الازدواج الضريبي“.