إسرائيل توقع معاهدة ضريبية مع دولة عربية

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن ”الخطوة ستنشط تطوير الأعمال بين البلدين“ بعد اتفاق السلام الذي وقعاه العام الماضي، وأدى إلى إقامة علاقات دبلوماسية بينهما للمرة الأولى.

وكانت وزارة المالية الإماراتية، قالت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنها ”توصلت إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل لتحاشي الازدواج الضريبي“.

