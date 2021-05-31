ضبط مواد لفحص كورونا واجهزة اتصال بحوزة مسافر اجنبي في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، ضبط مواد لفحص كورونا واجهزة اتصال بحوزة مسافر اجنبي في كمرك مطار البصرة الدولي.
وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها العاملة في كمرك مطار البصرة الدولي تمكنت من ضبط مسافر أجنبي بحوزته مواد تستخدم لفحوصات كورونا وأجهزة اتصال (موتورلا) يروم إدخالها بدون موافقات رسمية".
وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".
وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".