انت الان تتابع خبر ضبط مواد لفحص كورونا واجهزة اتصال بحوزة مسافر اجنبي في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، ضبط مواد لفحص كورونا واجهزة اتصال بحوزة مسافر اجنبي في كمرك مطار البصرة الدولي.