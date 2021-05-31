انت الان تتابع خبر وفاة فنان عراقي بعد تدهور حالته الصحية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توفي الفنان العراقي فائز السنفور، اليوم الاثنين، بعد أيام من دخوله مستشفى الكندي ببغداد، بسبب الاعتداء عليه من قبل مجهولين.
وبحسب مصادر طبية، فإن "فائز توفي فجر اليوم، في مستشفى الكندي بعد تدهور حالته الصحية".
ويعدّ الممثل فائز السنفور المولود في العاصمة بغداد، أحد الفنانين العراقيين الذي اشتهر بشكل كبير، وذلك من خلال تقديمه العديد من الأعمال الفنية الكوميدية.
كما يعدّ من ذوي الاحتياجات الخاصة فهو صاحب قامة قصيرة للغاية، وبالرغم من كونه يعاني حالة خاصة لم يجعله ذلك يترك هدفه وشغفه في التمثيل، إذ إنه مارس التمثيل رغم تنمر الكثيرين على قصر قامته.
وظهر الممثل فائز السنفور قبل أيام في مقطع مصور وهو بحالة مزرية يمر بها ويعتلي جبهته جرح ينزف قليلا.
ويعدّ الممثل فائز السنفور المولود في العاصمة بغداد، أحد الفنانين العراقيين الذي اشتهر بشكل كبير، وذلك من خلال تقديمه العديد من الأعمال الفنية الكوميدية.
كما يعدّ من ذوي الاحتياجات الخاصة فهو صاحب قامة قصيرة للغاية، وبالرغم من كونه يعاني حالة خاصة لم يجعله ذلك يترك هدفه وشغفه في التمثيل، إذ إنه مارس التمثيل رغم تنمر الكثيرين على قصر قامته.