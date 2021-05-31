وفاة فنان عراقي بعد تدهور حالته الصحية

وبحسب مصادر طبية، فإن "فائز توفي فجر اليوم، في مستشفى الكندي بعد تدهور حالته الصحية".

وظهر الممثل فائز السنفور قبل أيام في مقطع مصور وهو بحالة مزرية يمر بها ويعتلي جبهته جرح ينزف قليلا.

ويعدّ الممثل فائز السنفور المولود في العاصمة بغداد، أحد الفنانين العراقيين الذي اشتهر بشكل كبير، وذلك من خلال تقديمه العديد من الأعمال الفنية الكوميدية.



كما يعدّ من ذوي الاحتياجات الخاصة فهو صاحب قامة قصيرة للغاية، وبالرغم من كونه يعاني حالة خاصة لم يجعله ذلك يترك هدفه وشغفه في التمثيل، إذ إنه مارس التمثيل رغم تنمر الكثيرين على قصر قامته.