الموت يفجع فناناً سورياً من أب عراقي

ونشر الفنان السوري نعوة والدته على حسابه الخاص في موقع "فيسبوك".

وبحسب "النعوة" فسيشيع جثمان والدته من "دارها الكائنة في مأذنة الشحم جانب معمل الصباح حيث يُصلى عليها عقب صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021 في جامع الحبوبي ثم يوارى مثواها الأخير في مقبرة باب الصغير".



يذكر أن الفنان أيمن رضا، ولد وعاش في العاصمة السورية دمشق لأب عراقي وأم سورية وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية. وقدم العديد من الأعمال والمسلسلات السورية ومن أهم أدواره أبو ليلى وبديع في "عيلة 7 نجوم" وجميل في "عيلة 6 نجوم" وعجاج في "عيلة 8 نجوم" ومسلسل "أنت عمري" وغيرها. ويشارك كممثل أساسي في "بقعة ضوء"، وشارك في مسلسل "نهاية رجل شجاع" عام 1993.