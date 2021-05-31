شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشيوخ: رؤية الرئيس السيسى لاستصلاح أراضى سيناء يحولها لأفضل مشروع قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى عدد من القطاعات على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى لاستصلاح أراضى سيناء يكفل تحويلها لأفضل وأنجح مشروع قومى زراعى داخل مصر وعلى مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها.

وأشاد " الجبلى " فى بيان له اصدره اليوم باستعراض اللواء مصطفى أمين لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية خاصةً فى مجال استصلاح الأراضى فى سيناء والتى تهدف إلى زيادة الإنتاج الزارعى من مختلف المحاصيل وذلك فى إطار دور الجهاز فى دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية وكذا توفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائى إلى جانب إيجاد مجتمعات زراعية وتنموية جديدة تساهم فى استغلال الطاقات البشرية من خلال إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

كما أشاد المهندس عبد السلام الجبلى، بتكليفات الرئيس السيسى بتدقيق كافة الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضى فى سيناء من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية خاصة مصادر المياه ونوع التربة، وذلك للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية وإقامة الصناعات ذات الصلة، مع ضمان وصول كافة الخدمات والمرافق للأراضى الجديدة خاصة التغذية الكهربائية بالتكامل مع المشروع القومى لتنمية سيناء، مناشدًا رجال الأعمال والاستثمار بصفة عامة والمستمرين منهم فى القطاع الزراعى بصفة خاصة التوجه باستثماراتهم داخل ارض سيناء خاصة بعد مشروعات البنية الاساسية التى أطلقها الرئيس السيسى داخل ارض الفيروز وفى مقدمتها شبكة الطرق القومية ومشروعات الانفاق التى ربط بين سيناء والوادى والدلتا.