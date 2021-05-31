شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. رئيس مجلس الشيوخ يعلن تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، تشكل لجنة القيم بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول.

وقال عبد الرازق، إن اجتماع اللجنة العامة اليوم شهد ترشيح أعضاء لجنة القيم، مشيرًا إلى أنه وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة.

وجاء تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ على النحو الأتى:

محمد حافظ منصور، حزب مستقبل وطن

هانى إبراهيم العسال، حزب الحركة الوطنية

محمد ماهر السباعى، حزب مصر الحديثة

فرج على، حزب مستقبل وطن

حسين عبد المجيد عثمان، حزب حماة الوطن

أحمد الأحمر، حزب الشعب الجمهورى

عبد الرحيم كمال حزب مستقبل وطن

إيهاب وهبة حزب الشعب الجمهورى

هند جوزيف، حزب مستقبل وطن

هانى عبد الشهيد، حزب مستقبل وطن

رأفت ذكى حزب مستقبل وطن

جمال عبد الظاهر حزب مستقبل وطن

دينا الهلالى حزب الحرية

حازم الجندى حزب الوفد الجديد

وحضر اجتماع اللجنة العامة، كلا من عبد الله الأعصر، هانى سرى الدين، عبد الحى عبيد، اسامة الجندى، حنان عبد المنعم أبو العزم، عبد الخالق عياد، مصطفى كامل، نبيل دعبس، إبراهيم حجازى، محمد جزر، عبد السلام الجبلى، أحمد عبد السلام هيبة، يوسف السيد عامر، حسام الخولى، حازم سليمان، عبد العزيز عبد العزيز، حاتم حشمت فرج، السيد عبد العال، محمود سامى محمد، سلوى حداد، يونس السيد عبد العال، سهير عبد السلام حنفى، محمد عمارة، محمد يحى حسين، فيما اعتذر عن الحضور كلا من النائب محمود مسلم، وعمر صميدة واناب عنه اللواء طارق رسلان، وكذا اعتذر كامل ميشيل كامل.