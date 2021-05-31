شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يشيد بدور وزارة الصحة فى مواجهة جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه فريق طبى من وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، لتطعيم كافة العاملين والباحثين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومن جانبه، أشاد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان باستراتيجية وخطط وبرامج وزارة الصحة والجهود والتضحيات التى تبذلها جميع الأطقم الطبية فى العمل على مستوى كافة المحافظات من أجل خدمة كافة المواطنين فى مواجهة وباء كورونا منذ بداية الأزمة وحتى الآن، مما يساهم ويساعد فى تخطى مراحل خطورة هذا الوباء وعدم اللجوء إلى الاختيارات الحادة مثل الإغلاق التام للوصول إلى منحنى الإصابات الأقرب لاستيعاب النظام الصحي.

وأكد محمد فايق، أن المحور الرئيسى فى التنمية البشرية يرتكز على التعليم والصحة، وأنه لا يمكن تحسين حياة الناس أو الحفاظ على الحق فى الحياة دون توفير الصحة الجيدة وتعزيز الرعاية الصحية وأنه أصبح من الضرورى أن يدعم العالم جهود منظمة الصحة العالمية فى مواجهة هذه الآفة للمساعدة فى القيام بدورها تجاه الدول الأقل نموًا باعتبار أن العمل الجماعى هام وضرورى لمواجهة هذه الآفة للوصول إلى منظومة صحية عالمية قادرة على مواجهة كل المخاطر التى تنتهك حقوق الإنسان وتهدده فى صحته وحياته.

ودعا محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان كافة المؤسسات والمواطنين إلى ضرورة التعاون لإنجاح خطط الدولة لاحتواء هذا الفيروس.