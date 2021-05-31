شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نواب التنسيقية يلتقى أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من أعضاء مجلس النواب لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمدرسة القديس يوسف للغات بالزمالك.

ناقش الاجتماع بعض المشاكل التى تواجهها المدارس الكاثوليكية وطرح حلولا لها والاتفاق على مناقشة تلك المشاكل من خلال نواب التنسيقية فى لجنة التعليم بالبرلمان.

وقام نواب تنسيقية الأحزاب بجولة فى مدرسة القديس يوسف وقاعة التاريخ والتى تحمل تاريخ وإنجازات المدرسة لأكثر من مائة عام.

ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب كلا من النائب عماد خليل، والنائبة رشا فايز عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، والنائبة أميرة العادلى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، وكان فى استقبالهم أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، سميحة راغب مديرة مدرسة القديس يوسف للغات بالزمالك والممثل القانونى لمدارس الرهبانية، ويوسف أسعد أمين المدارس الكاثوليكية بالقاهرة ومدير مدرسة سان جورج بمصر الجديدة، وصبحى شفيق خليل برسوم مدير مدرسة العائلة المقدسة وممثل عن مديرين المدارس بالأمانة العامة الكاثوليكية والمستشار مراد ماهر مستشار الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن عدد المدارس الكاثوليكية فى مصر 173 مدرسة تقدم خدماتها منذ أكثر من 150 عاما.







مدارس (2)















