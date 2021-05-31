شكرا لقرائتكم خبر عن 35 % من سكان مصر يستفيدون من أعمال "حياة كريمة" لتنمية الريف بختام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمُبادرة "حياة كريمة" فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق)، علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني).

وسوف يتم تطبيق الـمرحلة الثَّانِيَةِ للمبادرة، حسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة لعام 2021/2022 والمقدمة لمجلس النواب، على مدى ثلاث سنوات تبدأ من سنة 2021 وتنتهى فى 2023، وتَستَهدِف 1371 قرية ويستفيد منها 17% من سكان مصر بالعام الجارى وفى عام 2022 ستطبق على 3299 قرية وسيستفيد منها 35% من سكان مصر، ويصل إجمالى المستفيدين من سكان مصر بنهاية عام 23 أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ سُكَّان مصر-57 مِلْيُون مواطنا).

وكشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22، المقدمة من الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط لمجلس النواب، عن تخصيص 200 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحقيق جودة حياة الـمُواطنين، وتم توزيع مخصصات المبادرة فى عام 21/22 والبالغة 200مليار جنيه على قطاعات مختلفة حيث يبلغ نصيب الصحة 5و27مليار جنيه ومخصصات رصف الطرق 2و12 مليار جنيه ومخصصات الصرف الصحى ومياه الشرب 102مليار جنيه والتضامن 14مليار ومخصصات الكهرباء 20مليار جنيه، كما يبلغ نصيب التعليم 4و4 مليار جنيه ونصيب الشباب 2مليار والاتصالات 6و5ملير جنيه والزراعة 2و2مليار جنيه والرى 9و6مليار فيما يبلغ نصيب مبانى الخدمات الحكومية من الاستثمارات نحو 3مليار جنيه .