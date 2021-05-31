شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقرر تخفيف قيود فيروس كورونا اعتبارا من أول يونيو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قررت اللجنة المصرية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والكافتيريات والمطاعم، وذلك اعتبارًا من أول يونيو المقبل.

وأوضح رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم، أن القرار يتضمن فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة الـ 7 صباحًا وحتى الساعة الـ 11 مساءً، وتمتد حتى الـ 12 مساءًا يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين.

كما شدد مدبولي أيضا على استمرار حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أيّة منشآت كانت، نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.