شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لرفع القيود .. برلين تسمح بعودة أكبر مهرجان فني مجاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعود أكبر مهرجان فني مجاني في برلين إلى الأماكن العصرية ومعارض واجهات المتاجر العام الجاري بعدما توجه إلى الفضاء الإلكتروني خلال قيود الجائحة العام الماضي.

في إحدى عطلات نهاية الأسبوع في يونيو، عادة ما يجذب مهرجان "48 اتش نويكولن" السنوي الآلاف إلى ضاحية نويكولن العصرية المعروفة بمزيجها من الحانات العصرية والمطاعم العربية.

ويشهد المهرجان قيام الفنانين بالاستحواذ على عدد لا حصر له من المتاجر والحانات والمقاهي في الحي ليعرضوا ويقدموا أعمالا، ما يسمح للزوار بالتجول عبر الشوارع والنظر إلى الأعمال الفنية المعروضة في واجهات المتجر ويتخلل ذلك التوقف لشراء المأكولات والمشروبات.

أقيم المهرجان عبر الإنترنت في 2020، ولكن العام الجاري فيما يتحسن المناخ البرليني ويستعد المسؤولون لرفع الكثير من القيود بالمدينة خلال الجائحة، تقام نسخة مهجنة من المهرجان اعتبارا من 18 إلى 20 يونيو .

ويقول المنظمون إنهم يعتمدون على "الكثير من الهواء الطلق" - ما يعني أنه تم التخطيط لوضع تماثيل ونوافذ عرض في الأماكن المفتوحة- حيث يركز أكثر من 600 فنان على فكرة ملائمة للمهرجان وهي "الهواء".

يقام نحو 250 مشروعا فنيا في عطلة نهاية الأسبوع ونحو 75 منها تظل عبر الإنترنت أو رقمية.