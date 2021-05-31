انت الان تتابع خبر بالفيديو: تخفيض سن التقاعد للرجال والنساء... متى يصبح نافذاً؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في خطوة تهدف لتحسين الواقع المعاشي اكمل البرلمان القراءة الثانية لمشروع الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، بعدما صوت على تخفيض سن التقاعد الى ستين عاما بدلاً عن ثلاثة وستين للرجال، وخمسة وخمسين عاما بدلا عن ثمانية وخمسين للنساء مع ثبات الحد الادنى للخدمة بخمس عشرة سنة مضمونة.



لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، دعت القطاعات المجتمعية والنقابية المختصة بشريحة العمال، الى تقديم مقترحاتها وملاحظاتها، لوضع التعديلات الاخيرة قبل موعد التصويت على القانون ويكون نافذا.