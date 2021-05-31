بداية حزيران.. وصول نصف مليون جرعة من 'سينوفارم' إلى العراق

وقال سعيد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "من المنتظر أن تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني إلى مطار بغداد الدولي في 3 حزيران المقبل، ضمن عقد وزارة الصحة العراقية مع شركة سينوفارم".

وأضاف، أن "تلك الشحنة ستكون الأولى من أصل 2 مليون جرعة".



يشار إلى أن الجانب الصيني سبق وأن منح العراق 250 ألف جرعة من هذا اللقاح.