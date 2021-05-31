انت الان تتابع خبر بالفيديو: مخاوف من تكرار سيناريو التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مخاوف دفعت السلطات الحكومية لدعوة فرق دولية لمراقبة الانتخابات للحافظ على عدالتها ونزاهتها.

المراقبة الدولية على عملية الاقتراع المقبلة ستفتح ابواب الاتهامات على المفوضية السابقة، بحسب مراقبين الذين قالوا ان المراقبة الدولية للانتخابات الان تعني وجود تزوير وتلاعب في الانتخابات السابقة، مرجحين تكرار السيناريو مرة اخرى من خلال شراء بطاقات انتخابية وتزوير اعدادها ما يضمن لها حصد مقاعد تحت قبة البرلمان.

