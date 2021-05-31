اعتقال مجموعة سورية حاولت التسلل للأراضي العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية، اليوم الإثنين، اعتقال 6 عناصر يحملون الجنسية السورية حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية.

فيما أكدت القاء القبض على خلية إرهابية وضبط منصة صواريخ معدة للإطلاق.



وذكرت الخلية، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة متميزة من قبل ممثل شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب/ ربيعة في محافظة نينوى لدى الاستخبارات العسكرية في استخبارات لواء مشاة 71 بالفرقة 15 حول قيام مجموعة من السوريين بالتسلل عبر الحدود الدولية من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية".

وأضاف البيان، "تم تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم ومتابعة حركتهم بواسطة الكامرات الحرارية في منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة تم رصد حركتهم، وإلقاء القبض عليهم وهم (6) أشخاص يحملون الجنسية السورية، تم تسليمهم إلى مركز شرطة ربيعة بوصل تسليم أصولي".

وفي وقت سبق ذلك من اليوم، اعتقلت قوة استخبارية من الأمن العراقي، خلية "إرهابية" في محافظة كركوك.

وبحسب بيان، لخلية الإعلام الأمني، في بيان، "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش من الخلايا النائمة وبفترة (٤٨) ساعة الماضية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية منالقاء القبض على مفرزة إرهابية مكونة من (٦) عناصر نشط عملهم في محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤/إرهاب)".

ولفتت خلية الإعلام الأمني، إلى أن "المطلوبين اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بالاشتراك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير ومن ثم تم تكليفهم ضمن احدى الخلايا النائمة في محافظة كركوك، حيث تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

وفي تطور آخر ضمن محافظة كركوك، ضبطت قوة أمنية، خمسة صواريخ نوع "غراد" ومنصات إطلاق عند "التون كوبري" .

وقالت الخلية في بيان، إنه "بناء على معلومات استخبارية وردت إلى استخبارات ومكافحة إرهاب الدبس في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ومركز شرطة التون كوبري في شرطة كركوك، أسفرت عن ضبط الصواريخ".

وأوضحت أن "هذه الصواريخ كانت جاهزة للإطلاق، في قرية احصار التابعة الى ناحية كوبري بمحافظة كركوكوتم التعامل معها من قبل خبراء المتفجرات".