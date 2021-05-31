رئيس المخابرات المصرية يصل إلى غزة برفقة وزراء من السلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس المخابرات المصرية عباس كامل برفقة وزراء من السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل، الذي تم بوساطة مصرية بعد قتال دام 11 يوما.

وتأتي زيارة كامل غداة محادثات أجراها في إسرائيل حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وكذلك في الضفة الغربية حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتناولت المباحثات عدة ملفات في مقدمتها التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

كما تناولت المباحثات ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل وحركة حماس في غزة توصلتا في 20 مايو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ودخل حيز التنفيذ فجر الجمعة 21 مايو بعد تصعيد خلف 258 قتيلا فلسطينيا بينهم 66 طفلا، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة عربية على ما أكدت خدمة الطوارئ والإسعاف.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار للمساعدة في جهود إعمار القطاع الفقير والمحاصر.

واندلع التصعيد بين الجانبين على خلفية قضية حي الشيخ جراح في القدس الشرقية إذ يتهدد عشرات العائلات الفلسطينية خطر إخلاء منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية، وانتقل التوتر إلى أنحاء متفرقة من المدينة و بمن بينها باحات المسجد الأقصى.