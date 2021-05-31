أمن العراق يحبط هجوما صاروخيا في كركوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت قوات الأمن العراقية هجوما صاروخيا في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، اليوم الإثنين، إن قوات الأمن ضبطت خمسة صواريخ نوع جراد ومنصات إطلاق في قرية احصار التابعة لناحية التون كوبري بمحافظة كركوك / 250 كيلومترا شمال بغداد.

وأضافت أن هذه الصواريخ كانت جاهزة للإطلاق، وتم التعامل معها من قبل خبراء متفجرات.

ولم تعلن خلية الإعلام الأمني الجهة المسؤولة عن نصب الصواريخ أو الموقع المستهدف، لكن طالما شنت مليشيات موالية لإيران هجمات صاروخية على مصالح أمريكية.

وتنامت الهجمات الصاروخية في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وتمثل الهجمات الصاروخية أحد أبرز التحديات أمام الحكومة العراقية التي تسعى لضبط السلاح المنفلت في البلاد.