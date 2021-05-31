شكرا لقرائتكم التدخل التركي زعيم المافيا التركية: المخابرات أرسلت السلاح للنصرة عبر "صادات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل زعيم المافيا التركي سادات بكر كشف المزيد من خبايا الدولة التركية، نافياً في فيديو جديد أي دور له بدعم الميليشيات في سوريا بالسلاح.

وأكد بكر في مقطع فيديو ثامن نشره على قناته على موقع "يوتيوب"، تعاون الاستخبارات التركية مع عصابات المافيا لتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية في سوريا، خاصة جبهة النصرة.

مقاتلون من جبهة النصرة في حلب في 2015 (أرشيفية)

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وأوضح بكر أن "كميات كبيرة من الأسلحة أرسلتها المخابرات التركية إلى ميليشيات جبهة النصرة عبر شركة الأمن التركية صادات" التابعة للمخابرات التركية.

يذكر أن شركة "صادات" شركة موالية للرئاسة التركية، تأسست بالتزامن مع فترة الاضطرابات التي تزامنت مع ما يعرف باسم "الربيع العربي"، لدعم جماعات متشددة من بينها الإخوان في الدول العربية التي شهدت اضطرابات بالسلاح، بحسب تقارير إعلامية.

شعار شركة صادات التركية

مؤسس الشركة هو كامل مليح تانري فيردي، وهو عميل للاستخبارات التركية، بحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي المهتم بالأخبار الأمنية. ورئيسها التنفيذي حالياً هو علي، ابن كامل مليح تانري فيردي.

كامل مليح تانري فيردي

تعمل شركة "صادات" تعمل على تعزيز الصناعات الدفاعية التركية التي تسيطر عليها عائلة الرئيس رجب طيب أردوغان.

اعتمد أردوغان على هذه الشركة في عملية استهدفت الآلاف من ضباط الجيش والمسؤولين بعد محاولة الانقلاب ضده عام 2016.

من جهتها، تقدمت المعارضة التركية باستجواب برلماني للحكومة بشأن اتهامات لشركة "صادات" بتدريب عناصر داعش والنصرة.