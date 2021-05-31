نيوزيلندا: إجلاء مئات في منطقة كانتربري بسبب الفيضانات

ولنجتون-رويترز

أجلت السلطات النيوزيلندية مئات الأشخاص خلال الليل في منطقة كانتربري، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه وتسببت بحدوث فيضانات على نطاق واسع. وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية، الاثنين، أنه تم إخلاء مالا يقل عن 300 منزل في كانتربري خلال الليل مع ارتفاع منسوب المياه في الأنهار في جميع أنحاء المنطقة.

وتم إغلاق العديد من الطرق السريعة والمدارس والمكاتب، وأرسلت قوات الدفاع النيوزيلندية طائرات هليكوبتر لإنقاذ بعض الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في الفيضانات في منطقة أشبورتون. وقال كريس فافوي، القائم بأعمال وزير إدارة الطوارئ في بيان، إن الحكومة أعلنت عن 100 ألف دولار نيوزيلندي (72500 دولار) لصندوق إغاثة لدعم بلدات كانتربري المتضررة من الفيضانات.