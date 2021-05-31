شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس سنتين لمتعمدى تعديل برنامج أو بيانات بأى نظام معلوماتى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه حال الاعتداء على سلامة البرامج والبيانات أو إلغاء أو تعديل متعمد لها.

ونصت المادة رقم 17 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا متعمدًا وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى وما فى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.