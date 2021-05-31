غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق ( منطقة المسابك- عزية المفتي- مدينة السادات- أرض الحداد- شارع الاعتماد – من فيلا مرجان حتي نقطة بشتيل- العروبة ومتفرعاتها- امتداد المعهد الديني- امتداد سيدي عبد العزيز- ما بين العروبة والدائري "نزلة القومية"- منطقة مسجد الخولي - منطقة داير الناحية- منطقة متولي الشعراوي- شارع القومية العربية ) وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء غد الثلاثاء الموافق2021/6/1 حتى الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2021/6/2.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى طلب الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق "القومية" ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.