وفد فلسطيني يزور "جرحى قطاع غزة" في مستشفى العريش العام

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

تفقد وفد فلسطيني من قطاع غزة، الجرحى والمصابين في مستشفى العريش العام، بهدف الاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم الشكر لمصر لاستقبال وعلاج جرحى قطاع غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير.

وضم الوفد الفلسطيني الدكتور عاطف الحوت أستاذ الجراحة العامة في مستشفى الشفاء في غزة، ومحمد صباح منسق السلطة الفلسطينية، يرافقهم أحمد قويدر مندوب السفارة الفلسطينية بشمال سيناء، وكان في استقبال الوفد الفلسطيني الدكتور أحمد منصور مدير المستشفى.

وأشاد الوفد الفلسطيني برئاسة الدكتور عاطف الحوت بالرعاية الطبية المقدمة للجرحى، ووجه الشكر لإدارة المستشفى.

فيما أكد الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، أن المستشفى يقوم على علاج 17 مصابًا وصلوا إلى المستشفي من قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري، كما جرى تحويل 7 حالات للعلاج في معهد ناصر بالقاهرة لاستكمال العلاج، بينما استشهد جريح واحد متأثرا بإصابته.