منظمة الصحة العالميّة : إسرائيل إنتهكت الحقوق الصحيّة للفلسطينيّين

اسماعيل عبد الحي - إتهمت منظمة الصحة العالمية إسرائيل بإنتهاك الحقوق الصحية للفلسطينيين، داعية في قرار لها إلى إعداد تقرير بشأن الظروف الصحية في "فلسطين والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عقدت جلسة يوم الثلاثاء إعتبرت فيها أن إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين الصحية وأصدرت قرارا بشأن هذه المسألة.

وألقت وفود 25 دولة خطابات تتهم إسرائيل بإنتهاك الحقوق الصحية للفلسطينيين والسكان الدروز في مرتفعات الجولان.

وألزم القرار منظمة الصحة العالمية بإجراء النقاش نفسه في جلسة العام المقبل، وإعداد تقرير آخر بشأن "الظروف الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل".

وتم تمرير مشروع القرار بدعم 82 دولة ومعارضة 14 وإمتناع 40 وتغيب 38 عن التصويت.

وقدم مشروع القرار الوفد الفلسطيني بمشاركة 26 دولة، من بينها كوبا والعراق وليبيا وباكستان وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتركيا وفنزويلا واليمن.

وإنتقدت"UN Watch"، وهي منظمة غير حكومية تتعقب الحوادث المزعومة للتحيز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وهيئاتها، جدول أعمال منظمة الصحة العالمية وإعتبر المدير التنفيذي لـ "UN Watch"، هيليل نوير أن "أكبر وكالة صحية في العالم تسيس عملها على حساب التركيز على جائحة كورونا والأولويات الصحية العالمية الحيوية الأخرى وحالات الطوارئ".

وقال في بيان "من بين 34 بندا على جدول أعمال المنظمة هناك بند واحد فقط وهو البند 25 الذي يستهدف إسرائيل ويركز على دولة معينة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"+ روسيا اليوم