طهران عن محادثات فيينا: الجولة الحالية قد تكون الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، أن “محادثات فيينا حول الاتفاق النووي تعمل على حل القضايا الأساسية”، لافتاً إلى أنه “يمكن أن تكون الجولة الحالية من المباحثات هي الأخيرة”.

وقال “محادثات فيينا حول الاتفاق النووي أحرزت تقدما جيدا وهاما”، لافتا إلى أنه “لا تزال هناك قضايا رئيسية عالقة، مضيفاً “إذا تم حل المشكلات الرئيسية المتبقية، فقد تكون الجولة الحالية في فيينا الجولة الأخيرة”، مشيرا إلى أنه “إذا لم يتم التوصل إلى حل القضايا العالقة، سوف تستمر المباحثات”.

وتابع سعيد خطيب زادة: “يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية، وسيتم التحقق من ذلك وفق الصيغ التي تمت مناقشتها في فيينا”، مضيفا أنه “بعد ذلك، ستقوم إيران بإلغاء تقليص التزاماتها”، مشددا على أنه “ينبغي تطبيق الاتفاق النووي بحذافيره، من دون زيادة أو نقصان”، معتبرة أنه “لا يوجد أي طريق مسدود في مباحثات فيينا، وقد وصلت إلى بحث القضايا الأساسية، وأنه ينبغي اتخاذ القرار بشأنها، وهذا بحاجة إلى المزيد من الوقت والدقة”.

وأوضح زادة “موقفنا في المباحثات مع واشنطن واضح، ونؤكد على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلادنا”، مؤكدا أن “إيران لن تسمح بمباحثات استنزافية، وليست على عجلة من أمرها، وأن معيارها الوحيد هو تحقيق مصالحها الوطنية”، وأردف: “يتعين على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستواصل إرث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الفاشل، أو تطوي الصفحة، وتعود إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.