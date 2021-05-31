أميركا تطالب الحوثي بوقف فوري للانتهاكات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

طالبت وزارة الخارجية الأميركية ميليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات التي تمارسها ضد اليمنيين، وإطلاق سراح المحتجزين في السجون لديها فوراً، معتبرةً أن اليمن لديه فرصة حقيقية للسلام، وأنه يجب على الحوثيين استغلالُها.

وأشارت الخارجية إلى أن الحوثيين يواصلون هجومهم في مأرب، مع عواقب إنسانية مدمرة، بدلاً من اختيار السلام، مضيفة أنه “لا ينبغي أبداً تجريم ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير”.

يأتي ذلك فيما اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحوثيين بمواصلة “استدراج” اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وتجنيدهم بالقوة، وذلك بحسب “العربية”.