مقتل 8 أشخاص في النيجر على يد متمردين من جماعة “بوكو حرام”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، مقتل ثمانية أشخاص على يد متمردين من جماعة “بوكو حرام” المتشددة، حيث قتل 4 جنود و4 مدنيين في هجوم على بلدة ديفا الصحراوية بجنوب شرق البلاد.

وقالت في بيان صدر السبت إن ما لا يقل عن 6 مسلحين قتلوا في الغارة التي نفذت يوم الجمعة.

وهاجم المتمردون ديفا بعد العصر على متن نحو 15 عربة، وبعد قتال عنيف تمكنت قوات الأمن من صدهم.

اندلع تمرد “بوكو حرام” في شمال شرق نيجيريا عام 2000 لكن كثيرا ما يمتد العنف عبر الحدود إلى تشاد والنيجر والكاميرون.

وقتل 28 شخصا وأحرق 800 منزل في منطقة ديفا خلال ديسمبر في هجوم حملت “بوكو حرام” المسؤولية عنه.