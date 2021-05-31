شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة التايلاندية تخفف قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت السلطات التايلاندية تخفيف بعض القيود المفروضة على بعض الأعمال والأماكن في العاصمة بانكوك ابتداء من غد الثلاثاء، وذلك بعد احتواء تفشي فيروس كورونا في بعض المناطق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدارة مدينة بانكوك القول في بيان اليوم الاثنين إنه يمكن للمتاحف وصالونات التزيين وعيادات التجميل والمتنزهات استئناف عملها ابتداء من الغد في ظل إجراءات صارمة.

وأضاف البيان أن بعض الأماكن ستظل مغلقة بحسب ما أعلن في السابق حتى 14يونيو المقبل.